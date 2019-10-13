محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز الممتد بأحياء مصر الجديدة والنزهة، والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بشرق القاهرة حيث تمتد أعمال التطوير لحوالي 5 كم بدءًا من شارع الميرغني وحتى تقاطعه مع شارع عبدالحميد بدوي مرورًا بميادين المحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز.

وأشار عبدالعال، جلال جولة المحافظ بشارع الحجاز لتفقد أعمال التطوير، إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 مترًا للحارة مع تغيير كامل للأرصفة طبقًا للمقاييس الفنية الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على أهمية رفع مخلفات الحفر أولًا بأول ورفع أعمدة الإنارة المخلوعة وصيانتها ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره، والعناية بالأشجار وتقليمها مع إنشاء أحواض زهور والعناية بالمسطحات الخضراء.