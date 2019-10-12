الآثار: الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بمتحف شرم الشيخ

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار المهندس وعد أبو العلا إنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بمتحف شرم الشيخ القومي، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركزا للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.

وأضاف أبو العلا، في تصريح له اليوم، إن وزارة الآثار قد استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام نحو ٨ سنوات، في أعقاب ثورة يناير 2011، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرا إلى أن مشروع المتحف تنفذه الوزارة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التي يبلغ عددها 17 محلا بالإضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.

من جانبه، قال الدكتور محمود مبروك مستشار وزير الآثار للعرض المتحفي" إن فكرة سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ ستعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم وكذلك في العصر الحديث، بحيث تروي القطع الأثرية مدى التقدم الحضاري الذي كان يعيشة المصري القديم، حيث برع في صناعة الأثاث وكان يزين المائدة بالزهور ويأكل ويشرب في أطباق وكؤوس من الخزف مختلفة الأشكال والألوان وكان يلبس أحدث صيحات الأزياء".

وأضاف إن سيناريو العرض المتحفي يتضمن عرضا للحياه البرية وكيفية اهتمام المصري القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات من حيث تربيتها وتقديسها وعلاجها، مؤكدا أنه سيتم لأول مرة عرض ضخم لأشكال الحيوانات والطيور.