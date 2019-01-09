"كل حاجة جاهزة".. "عرفات": توقيع العقود النهائية لقطار العاصمة الإدارية الأسبوع المقبل

كتب و تصوير- هاني رجب:

كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن توقيع العقود النهائية لتمويل القطار الكهربائي الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسافة 67 كم، الأسبوع المقبل.

وأوضح عرفات في كلمته بصالون "المحور الثقافي" الذي يستضيفه رجل الأعمال حسن راتب، اليوم الأربعاء، أنه الوزارة تعمل على مشروع جديد لنقل المواطنين إلى المدن الجديدة مثل مدينة المنصورة والعاصمة الإدارية، معلقًا: "مش هنغلط نفس الغلطة التي حدثت وقت إنشاء مدينتي العاشر من رمضان و6 أكتوبر".

وقال: "ننفذ الآن قطار كهربائي بيطلع من نهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق بالطريق الدائري شرق القاهرة ليصل للعاصمة الإدارية الجديدة.. هنمضي عقود التمويل بشكل نهائي الأسبوع المقبل، والمقاول والتصميمات جاهزين".