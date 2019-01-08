الخميس​.. "القومي للسكان" يعلن المؤشرات الديموجرافية والصحية لـ6 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان: إن المجلس سيعلن بعد غدٍ الخميس عن نتائج الدراسة التي قام بها المجلس بالتعاون مع كلية الطب جامعة عين شمس، عن المؤشرات الديموجرافية والصحية لست محافظات على مستوى الجمهورية وهي: الشرقية والبحيرة والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وأوضح أنه تم اختيار المحافظات الستة كتمثيلٍ لمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي من خلال اتباع المنهج الوصفي واستخدام الأسلوب الكمي لجمع البيانات، مشيراً إلى أن الدراسة متضمنة متوسط حجم الأسر، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي، ونسبة زواج الأطفال، ونسبة ختان الإناث.

وأشار إلى أن الدراسة التي أشرف عليها المجلس ونفذها قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس، ستساعد في التعرف على الوضع الراهن للسكان سواء ما يخص الخصائص الديموجرافية أو الاقتصادية أو الصحية لأفراد الأسر بتلك المحافظات، وذلك بهدف تحديد أهم التدخلات اللازمة والضرورية لتحسين الخصائص السكانية للمجتمع.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدراسة في مؤتمرٍ صحفي كبير بمقر المجلس القومي للسكان، بحضور العديد من الشخصيات وممثلين عن بعض الوزارات والهيئات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك ممثلين عن المحافظات التي شملتها عينة الدراسة.