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    محافظ القاهرة: لا تهاون في محاربة الفساد وتفعيل أحكام القانون

    02:18 م الجمعة 04 يناير 2019
    محافظ القاهرة: لا تهاون في محاربة الفساد وتفعيل أحكام القانون

    محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال

    القاهرة- (أ ش أ):

    قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الجمعة، إنه لا تهاون في محاربة الفساد داخل منظومة العمل، مؤكدا على تفعيل أحكام القانون ضد من يسئ استخدام سلطاته، والتعامل بكل حزم مع كل من يخالف صالح العمل.

    وأضاف عبد العال- في بيان- إنه جاري متابعة وملاحقة المستغلين لوظائفهم، موجهًا باستمرار التنسيق الإيجابي مع كافة أجهزة الدولة لرصد المخالفات غير القانونية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

    وكانت هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام قد تمكنت من ضبط رئيس حي مصر القديمة، وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.​

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