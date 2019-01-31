محافظة القاهرة: تسكين 70 أسرة من منشأة ناصر بالأسمرات

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كتب- محمد نصار:

قال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة ومساكن آمنة للمواطنين، تم الانتهاء من تسكين 70 أسرة من سكان منشأة ناصر.

وأضاف فؤاد، في بيان، اليوم الخميس: بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تم تسكين 70 أسرة من سكان منشأة ناصر والذين أصبحت منازلهم تمثل خطورة داهمة بحي الأسمرات بمراحلها الثلاثة وذلك بعد تجهيز الوحدات السكنية وفرشها بالمنقولات والأجهزة الكهربائية.

وتابع نائب المحافظ: "تم توفير أوتوبيسات هيئة النقل العام لنقل السكان والاستعانة بـ10 سيارات حمولة 4 أطنان من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لنقل متعلقاتهم، بالإضافة إلى 40 عاملًا، وأشرف على تسكين الأسر حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، وجمال حسين، بالمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية".