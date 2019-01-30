خبراء: قناة السويس شريان يربط التجارة​ العالمية.. والأعلى دخلًا بين هيئات الحكومة

القاهرة- أ ش أ:

قال خبراء مشاركون في ندوة (قناة السويس التاريخ والحاضر)، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، إن قناة السويس تمثل شريانا حيويا يربط خطوط التجارة العالمية، فيما كانت هي الأعلى ربحا بين الهيئات الحكومية خلال العام المالي 2018-2019.

وقال الدكتور أشرف مؤنس أستاذ التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس -في مداخلته خلال الندوة- أن الهدف الرئيسي من بناء قناة السويس كان السعي نحو رخاء مصر وشعبها، إلا أن المواطن المصري لم يشعر بثمار وعائدات القناة إلا بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بتأميم القناة عام 1956، حيث ظل المستفيد الوحيد من عائدات القناة ولمدة 87 عاما هم الأوروبيون فقط.

وأضاف أن قناة السويس تمثل شريانا يربط خطوط التجارة العالمية، وأهميتها تتمثل في ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، كما أنها تصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، وتسهم في تقليل مسافات السفر بين المناطق الاقتصادية عالميا.

بدوره، أكد الكاتب الصحفي محمد البغدادي أن القناة حفرت بدماء المصريين، حيث أسهم في حفرها ما يقرب من مليون عامل مصري، مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة.

وتابع البغدادي أن الاقتصاد المصري تكبد الكثير من الخسائر نظرا للتكاليف الباهظة لحفر القناة، حيث تحملت الخزانة المصرية 93% من إجمالي النفقات بمقدار 16 مليونا و800 ألف جنيه من إجمالي 18 مليون جنيه تم إنفاقها على القناة.

وتعد قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث سجلت هيئة قناة السويس في مشروع موازنة 2018-2019 الأعلى ربحا بين الهيئات الحكومية بمبلغ 45 مليارا و943 مليونا و377 ألف جنيه، مقابل 40 مليارا و665 مليونا و579 ألف جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 5 مليارات و277 مليونا و798 ألف جنيه.

يذكر أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس قد ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للسفن في القناة من 49 إلى 97 سفينة يوميا، بعد أن وصل عدد السفن التي تمر من قناة السويس إلى 17148 سفينة في عام 2014، وهي السنة التي قرر فيها الرئيس السيسي توسعة القناة لزيادة الأهمية الاقتصادية لمصر.