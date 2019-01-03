​وكيل "خطة النواب" لـ"مصراوي": الانتهاء من الحساب الختامي للدولة نهاية يناير

كتب - ميرا إبراهيم:

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن اللجنة تعتزم الانتهاء من الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018 نهاية شهر يناير الجاري، موضحًا أن للجنة ملاحظات سترسلها للجهات المعنية للأخذ بها.

وأضافت عمر، في تصريحات لمصراوي، أن الموازنة مكون من نظام أبواب متعددة، موضحًا أن عدد من المشاريع التي استلزمت ربط معدل وزيادات لم يتم تنفيذها الكثير منها تابع للجامعات المصرية.

وأضاف وكيل خطة النواب أن "الباب الاستثماري كان به ربط معدل بزيادة 8 مليار وكسور، ولم ينفذ أي مشروع من القرم الأساسي والبالغ 8 مليار جنيها"، مشيرًا إلى أن "التمويل هنا ذاتي من جهات أخرى غير الدولة وبالتالي لم يتسبب في عجز موازنة الدولة".

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدأت مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، في ظل عدد من التقسيمات المُختلفة، ومنها باب (الأجور وتعويضات العاملين) وباب (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، وموقف المتأخرات (الديون المُستحقة للحكومة).

وشهدت الاجتماعات موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه، وموقف رصيد الأصول المملوكة للحكومة فى 30 يونيو 2018، وموقف الضمانات التي تقدمها وزارة المالية للجهات المختلفة في 30 يونيو 2018، وموقف باب (الاستثمارات الحكومية) شراء الأصول غير المالية، وكذلك موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى 30 يونيو 2018 فى ضوء علاقتها بالموازنة العامة للدولة.​