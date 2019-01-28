​قرينة الرئيس تبحث مع بريجيت ماكرون عددًا قضايا تمكين المرأة

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القاهرة- مصراوي:

التقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين ، بقصر الاتحادية مع السيدة "بريجيت ماكرون" قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي والسيدة قرينته إلى مصر، والتي تستغرق ثلاثة أيام .

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا تمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورعاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال بكافة صوره وتوفير إطار وقائي وعلاجي لمشكلاتهم، فضلاً عن مبادرات المجتمع المدني في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح السفير راضي أن السيدة قرينة الرئيس السيسي أعربت عن ترحيبها بالسيدة "بريجيت ماكرون"، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات تاريخية وثيقة، ذات أبعاد متعددة تمتد لتشمل بجانب المستوى الرسمي البعد الثقافي الذي يمثل محوراً أساسياً في علاقات الدولتين.

وأكدت السيدة قرينة الرئيس السيسي أن الشعب المصري يعتز بالعلاقات المصرية الفرنسية ويقدّر الاهتمام الفرنسي الرسمي والشعبي بالحضارة المصرية القديمة، كما يحترم الشعب المصري الثقافة الفرنسية الرفيعة ويثمن ما قدمه المفكرون والفلاسفة الفرنسيون من أفكار وقيم عظيمة ساهمت في تقدم الحضارة الإنسانية ورقيها.

ومن جانبها، أكدت السيدة "بريجيت ماكرون" سعادتها بزيارة مصر، معربة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، واعتزاز فرنسا الكبير بمصر قيادة وشعباً.

كما أكدت قرينة الرئيس الفرنسي تقدير الشعب الفرنسي للحضارة المصرية ذات الإسهام المؤثر في مسار تطور الحضارة الإنسانية بأسرها، مشيرة في هذا الصدد إلى سعادتها بزيارة معبد أبو سمبل باسوان بالأمس، مؤكدة حرص فرنسا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بجوانب التعاون الثقافي المتميز بين البلدين.