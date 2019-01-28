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    ماكرون في أبوسمبل.. 20 صورة ترصد زيارة الرئيس الفرنسي لأسوان

    11:59 ص الإثنين 28 يناير 2019
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    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
    • عرض 21 صورة
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    كتب- محمد نصار:

    زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته، أمس الأحد، والوفد المرافق لهما، معبد أبوسمبل بأسوان، في مستهل زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه رئاسة فرنسا.

    وأجرى ماكرون والوفد المرافق له، جولة سياحية في معبد أبوسمبل، رافقهم خلالها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إضافة إلى رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

    ويرصد "مصراوي" بالصور زيارة الرئيس الفرنسي وجولته السياحية داخل معبد أبوسمبل.

    إيمانويل ماكرون معبد أبوسمبل أسوان مصر

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