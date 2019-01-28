"إحنا واحد" على المسرح الكبير في معرض الكتاب (صور)

كتب- محمد عاطف:

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، عددًا من العروض الفنية على المسرح الكبير.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة، لذوي الإعاقة، قدموا خلاله مجموعة من الأغاني منها "الله اكبر، وأهو ده اللي صار، وأمانة عليك ياليل طول، وبين شطين وميه، وجميل وأسمر، ورموش الحليوة".

أعقبه عرض فني لفرقة أغاني الشباب التي تأسست عام 2013 وتضم 35 مغنيًا ومغنية وموسيقين، وقدمت الفرقة مجموعة متنوعة من أغاني الفنانة فيروز التي شهدت إعجابًا كبيرًا من الجمهور وهي "نسم عليا الهوا، راجعين ياهوى، أنا وشادي، سهر الليالي، باكتب اسمك يا حبيبي، سألوني الناس، قد ايش، شط إسكندرية، حنا السكران، سكن الليل".

كما قدمت الإدارة المركزية للشئون الثقافية العرض المسرحي "وكمان زغلول" العرض لفرقة "إحنا واحد" المسرحية من إخراج الفنان محمد فؤاد، الفرقة تضم فئات مختلفة من متحدي القدرات "ذهنية، سمعية، بصرية" والعرض هو باكورة أعمال الفرقة.

تدور أحداث العرض المسرحي "كمان زغلول" حول معاناة طفل مكفوف يعاني من الوحدة والاحتجاز داخل منزله بسبب إعاقته البصرية ورغبته الشديدة في كسر جميع الحواجز والقيود التي تعيق تفاعله مع المجتمع مثله مثل أي إنسان، وكيف أنه استطاع من خلال التمسك بالأمل والمثابرة تحقيق حلمه.​