انطلاق فعاليات البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2019 بالعاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت فعاليات البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2019 المقامة بنادي"إسكان سبورت" بمدينة العاشر من رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز ومجلس أمناء المدينة، ومستثمريها، ومن المقرر أن تستمر البطولة لمدة 10 أيام.

وذكرت وزارة الإسكان -في بيان اليوم الأحد- أن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية رحب -خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي- بالحاضرين والمشاركين في تلك البطولة، موجهاً الشكر لكل من شارك وأسهم ونظم هذا الحدث الرياضي في صورته المشرفة، آملاً أن يخرج من هذه البطولة أبطالاً يمثلون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومصر في مختلف الألعاب الرياضية المختلفة.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على إقامة تلك البطولة الرياضية كل عام، حرصاً منها على تشجيع العاملين بها على ممارسة الرياضة، وتتزامن البطولة الرياضية للمدن الجديدة مع عيدين هما الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وانتصاراتها.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: تم إجراء القرعة على 3 لعبات رئيسية، وهي (كرة قدم خماسية بين 26 فريقًا - تنس الطاولة بين 28 فريقًا - شد الحبل بين 12 فريقًا)، كما تشمل البطولة رياضات أخرى، مثل كرة السرعة وتضم 5 فرق، والمشي لمن هم فوق سن الـ35 لمسافة 3 كم وتضم 11 فريقًا، والضاحية لمسافة 5 كم، وتضم 7 فرق.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان -خلال كلمته في احتفالية بدء البطولة الرياضية- أنه تشارك في البطولة الرياضية 30 مدينة جديدة، وتخطى عدد المشاركين 500 مشارك، ووجه الشكر إلى جميع العاملين بجهاز المدينة، وكل القيادات الشعبية التي شاركت في إقامة البطولة والتي شرفت مدينة العاشر من رمضان باستضافتها، متمنياً أن تستكمل البطولة الرياضية بهذا الشكل الذي يليق بهيئة المجتمعات الجديدة ومكانة مصر.