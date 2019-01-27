"الجحش وجودة وعبدالتواب".. 3 نواب جدد يؤدون اليمين الدستورية

كتب- أحمد علي:

أدى كل من النائب أحمد يحيى الجحش، وأحمد جودة، ومحمد عبد التواب - الذين فازوا في الانتخابات التكميلية التى أجريت مؤخرا - اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

جاء ذلك، بعدما أعلن الدكتور علي عبدالعال، عن خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن نتيجة الانتخابات التكميلية التي أجريت فى 3 دوائر الانتخابية بعد وفاة أعضائها.

وتضمن خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز كل من أحمد يحيى الجحش بدائرة زفتى، وفي دائرة طامية محمد عبد التواب عبد الجليل، وفي دائرة العريش أمين الدين جودة أحمد، وذلك في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لخلو المقاعد لوفاة نواب المجلس.

ودعا عبدالعال، النواب لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.​