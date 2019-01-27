"طاقة البرلمان" توافق على اتفاقية الغاز مع قبرص

كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقة اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الأتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018.

ويهدف الإتفاق - حسب المذكرة الإيضاحية، إلى تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلي محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو أو دمياط مصر.

بدايه قال محمد سمير، بالمكتب الفني لوزارة البترول، ‘ن الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق الهدف القومي بتحويل مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، وذلك عن طريق عده محاور من بينها الشق السياسي ويعد الاتفاقيات المماثلة جزء منها.

وأضاف سمير، إن المفاوضات جرت على مدار 3 سنوات، ويأتي الاتفاقية تشجيعاً للمستثمرين، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية لا سيما أنها تعد بداية لإيرام عقود واتفاقيات أخري لدول مجاورة وبما يمهد من تصدير الغاز إلى أوروبا.

من جانبة، أكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية لا سيما وأن قبرص تعد منفذا لمصر، لتصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للاتفاق - الذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة - لا يجوز لأي طرف فرض أي شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعي أو استخدامة أو وجهته أو نقله أو إمداده في نطاق الاتفاق، ولكن يجوز لأي طرف تعطيل أنشطة المشروع في إقليمة في حال وجود أسباب تؤكد أن الاستمرار في المشروع من شأنه خلق أخطار غير مبررة علي الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل على القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذة المخاطر.​