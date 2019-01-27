رسالة ماجستير توثق الحياة العلمية لإقليم "جرجان" بالقرن الرابع الهجري تحصل على امتياز

كتب- محمد قاسم:

حصل الباحث علاء محمد إساعيل، المعيد بكلية الآداب جامعة القاهرة، على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي، بدرجة امتياز، والتي حملت عنوان "الحياة العلمية في إقليم جرجان منذ بداية عصر الزياريين (316ه - ​928م) وحتى نهاية عصر السلاجقة العظام (485ه- 1092م)".

وناقش الرسالة لجنة مكونة من عدد من أساتذة التاريخ والحضارة الإسلامية، هم الدكتور محمود عرفة محمود (مشرف ورئيس)أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتورة زنوبة نادي موسى أستاذة التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أحمد إبراهيم أستاذة التاريخ الإسلامي بجامعة بني سويف.

ووثقت دراسة الباحث الأوضاع الثقافية لإقليم جرجان (التي تقع حاليًا شمال شرق إيران) في القرنين الرابع والخامس الهجريين، مع نظرة تحليلية لما ورد في المصادر المختلفة من آراء ومقارنتها واستخراج الحقائق في كل نقطة من نقاط البحث مع عرض الآراء بنظرة تحليلية.