شيرين فراج تنتقد الحكومة بسبب المحميات الطبيعية وتقدم طلب مناقشة عامة

كتب- أحمد علي:

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في المحميات الطبيعية في حضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد .

وقالت فراج، في بيان صحفي اليوم، السبت، إن الحكومة أعلنت نيتها في تقليص وتعديل عدد كبير من حدود المحميات الطبيعية، ومحاولات تهريب عدة أطنان من جذوع الأشجار المتحجرة والحفريات الصخرية، والتي تعد من التراث الأثري الإنساني، إلى خارج البلاد عبر ميناء السخنة .

وأشارت إلى أنها سبق وحذرت من إهدار المحميات وما يحدث الآن من إهمال متعمد بها، موضحة أنه أمر لا يمكن السكوت عنه.

وحذرت من ترك محمية الغابة المتحجرة للنهب والسرقة، لاحتوائها على أكثر من 30 نوعًا من الأشجار المتحجرة، بعد تركها للتعديات تحت سمع وبصر وزارة البيئة.

وتحدثت عن واقعة سرقة البطيخ الصخري، واحتمالية سرقة كميات كبيرة من التراث الطبيعي بجبل قطراني، الذي يضم كميات هائلة منه ومميزة.

وأوضحت أن البطيخ الصخري يتكون من عقد صوانية في صخور الحجر الجيري، ويظهر في مجموعات كبيرة، أو يتكون من صخور جيرية صلدة كما في حقل طريق القاهرة - الواحات البحرية، وفي شمال بحيرة قارون لا يزال يخرج من رحم الصخور.