القوى العاملة : عقدان لبحارين مصريين براتب 1357 يورو للعمل باليونان

القاهرة- أ ش أ:

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة اليونانية أثينا في توثيق عقدي عمل لبحارين مصريين يعملان بموجبهما على مركب سياحية" سيليستايل أوليمبيا".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، أشار فيه إلى أن إجمالي المرتبات الشهرية للبحارين يصل إلى 1357 يورو، وسنويا بإجمالي 16 ألفا و276 يورو، أي ما يعادل 333 ألفا و881 جنيها مصريا.

وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي العقود التي تم توثيقها خلال يناير الجاري 7 عقود للعمل باليونان، بلغت إجمالي أجورهم الشهرية 4807 يورو، والسنوية 87001 يورو، أي ما يعادل مليونا و182 ألفا و581 جنيها مصريا سنويا، وذلك بخلاف الإقامة الكاملة على حساب الشركة.​