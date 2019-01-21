تكريم منقذي الطفل "أوليفر" بعد تعرضه لأزمة صحية خلال رحلة قطار الإسكندرية

كتب- أحمد نجيب:

كرمت هيئة السكك الحديدية، الإثنين، عددًا من العاملين بالهيئة والدكتورة وسام رمزي (طبيبة بشرية) لإسهامهم في إنقاذ حياة طفل فاجأته أزمة صحية حادة في المسافة من القاهرة حتى بنها أثناء استقلاله مع أسرته القطار الإسباني رقم 935 المتجه من الأقصر إلى الإسكندرية الأسبوع الماضي.

حضر حفل التكريم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور عمرو شعت نائب الوزير، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم-، أن الطبيبة قامت بالتعاون مع مجموعة العاملين بهيئة السكك الحديدية رئيس القطار وسائق القطار وناظر محطة بنها ومراقب حركة طنطا ومراقب مركز التحكم المركزي بإنقاذ الطفل "أوليفر وائل بشارة" بعد عمل الإسعافات الأولية له داخل القطار.

وأضاف البيان أنه نظرًا لخطورة الحالة حينئذ، توقف القطار في محطة بنها غير المقرر الوقوف بها، وتحضير عربة إسعاف يرافقها عربة شرطة لعلاج الطفل فور نزوله بمحطة بنها بأقرب مستشفى.

وأكد وزير النقل - خلال التكريم - أن ما حدث يجسد عظمة وقيمة الإنسان المصري واستعداده الدائم لفعل المستحيل عند الشدائد، مثنيا على ما قامت به الطبيبة من عمل طبي وإنساني لا يتصف إلا بالعمل بالبطولي.

وأشاد الوزير بالتنسيق والتناغم الذي حدث بين العاملين المشاركين في هذا الحدث، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به كل العاملين بالسكك الحديدية حيث يعمل الكل داخل هذه المنظومة من أجل خدمة المواطن المصري.