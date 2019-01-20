"الصحة" تعلن ضبط أكبر قضية غش دوائي

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التضامن: إنقاذ 174 مشردًا و241 طفلاً بل مأوى منذ بدء الحملة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، مساء الأحد، عن ضبط إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط أكبر قضية غش دوائي.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أن إدارة التفتيش بتكليف من هيئة الرقابة الإدارية نجحت في ضبط مكتب علمي لشركة مكملات غذائية بدون ترخيص تقوم بإعادة التغليف والتعبئة لمكونات أدوية بدون ترخيص لأصناف مسجلة، وكذلك تحريز وضبط الكميات الموجودة بالمخزن.

وأضاف البيان، أن الحملة نجحت في ضبط ٣ أختام باتش وختمين خاصين بالمستشفيات وتحريز كل أوراق التوريد للمستشفيات لأصناف غير مسجلة وتحريز كافة الفوارغ.

وأكد البيان أنه جرى تحرير محضر بالنيابة العامة، والتحفظ على المضبوطات والبدء في جردها مع تشكيل لجان جرد لحصر الكميات المضبوطة.​