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    بالصور- الناشرون يستلمون أجنحتم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

    02:51 ص الأحد 20 يناير 2019
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    كتب- محمد عاطف:

    بدأ ناشرو وعارضو الكتب، في الاستعداد لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب الأربعاء المقبل، وتستمر الفعاليات إلى ٥ فبراير المقبل.

    وأكدت مصادر مطلعة أن جميع الناشرين استلموا أجنحتهم ويقومون باستكمال التجهيزات والاستعدادت لانطلاق فعاليات المعرض يوم الأربعاء المقبل.

    وينظم المعرض للمرة الأولى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل جامعة الدول العربية ضيف شرف المعرض، على أن يكون الدكتور ثروت عكاشة والأديبة سهير القلماوى شخصيتا المعرض.

    ويصل عدد الناشرين المشاركين بالمعرض نحو 1273 ناشرًا اختارتهم الهيئة المصرية للكتاب.

    عارضو الكتب معرض القاهرة الدولي انطلاق فعاليات المعرض

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