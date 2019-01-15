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    جمال زهران: عبدالناصر مازال يقلق مضاجع الصهيونية والاستعمار

    11:52 ص الثلاثاء 15 يناير 2019
    جمال زهران: عبدالناصر مازال يقلق مضاجع الصهيونية والاستعمار

    الدكتور جمال زهران

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مازال حيا في قلوب الأمة العربية، لأنه حمل همها، وعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية التي هي أساس المجتمع.

    وتحل اليوم الذكرى 101 لميلاد الزعيم الراحل.

    وقال زهران، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، خلال إحياء ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر أمام قبره، أن الزعيم الراحل مازال يقلق مضاجع الصهيونية والاستعمار.

     

    جمال زهران جمال عبدالناصر العدالة الاجتماعية ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر

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