"الإسكان": تخصيص 5.6 مليار جنيه لمدن الصعيد من "المجتمعات العمرانية"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تُعد المطور الرئيسي والأول في الدولة المصرية، وهي التي تتولى دفع عجلة التنمية والتطوير، وتنفيذ خطة الدولة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإفطار العمل الذي نظمه مؤتمر سيتي سكيب، والمُنعقد تحت عنوان "دفعة إلى الأمام .. مستقبل الاستثمار فى مصر"، مؤكداً أنه تم تيسير إجراءات صدور القرارات الوزارية، من أجل جذب الاستثمارات، حيث بلغ عدد القرارات الوزارية التي تم إصدارها بشأن المشروعات الاستثمارية بالقطاع العقاري، 115 قراراً وزارياً في 15 مدينة جديدة، خلال العام الماضي 2018، وشملت هذه القرارات 23 مشروعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: قامت الهيئة خلال السنوات الـ4الماضية، بإصدار قرارات وزارية لـ375 مشروعاً على مساحة 75 ألف فدان بإجمالي استثمارات تخطت 5 تريليونات جنيه، ووفرت أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب توفير أكثر من 20 ألف فدان مُرفقة، بجميع أنظمة الطرح المتاحة (الأمر المباشر - نظام المشاركة - نظام السعر المعلن)، وينُفذ منها بالفعل12 مشروعاً بنظام المشاركة، كما تم طرح مشروعات للمستثمر الصغير، وأراضٍ خدمية بعدد 736قطعة أرض.

وأضاف عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأت بالفعل في إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، من أصل 20 مدينة جديدة من المقرر تنفيذها، منها 6 مدن بالصعيد، بهدف إنشاء مراكز تنموية جديدة، وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية، مؤكداً أن تنمية مدن الصعيد تأتي على رأس اهتمامات الهيئة، وجرى تخصيص 5.6 مليار جنيه لمدن الصعيد، من إجمالى موازنة الهيئة للعام المالي 2018 / 2019، والبالغة 72 مليار جنيه.