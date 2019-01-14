الآثار تبدأ مشروع تطوير منطقة معبد دندرة لتحويلها لمتحف مفتوح

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الآثار بدء مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة في قنا ، تمهيدا لتحويلها إلى متحف مفتوح، وذلك بالتعاون مع البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بمنطقة آثار دندرة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري - في تصريح اليوم الاثنين - إلى أنه تم وضع 9 مصاطب حجرية في الجهة اليسرى من بوابة الدخول الرئيسية للمعبد، ليُعرض عليها بعض التماثيل والعناصر الأثرية،من بينها تماثيل الآلهة بس، وحتحور، ونخبت، ووايت الذي صُور على هيئه صقر.

ومن جانبه، قال مدير عام معبد دندرة عبد الحكيم الصغير ، إن القطع التي سيتم عرضها على المصاطب موجودة بمنطقة المعبد، فمعظمها كان نتاج أعمال حفائر أثرية سابقة بالمنطقة وكانت ملقاة على أرض المعبد منذ اكتشافها، أما البعض الآخر فكان موجودًا بمخزن الماميزي "بيت الولادة" التابع للمعبد.

وأضاف أنه تم عمل المصاطب بالشكل الذي يتلاءم مع الطابع الأثري للمنطقة وكذلك الأثر، بما يظهر المتحف بصورة أفضل للزائرين، متابعًا أنه من المقرر أن يتم استكمال الأعمال ووضع باقي البلوكات ورفع باقي العناصر الأثرية الموجودة بالمعبد، وهي عبارة عن تمثال آخر للإله بس ورأس تمثال لأحد الآلهة ولوحة جدراية منقوشة، وهي قطع كبيرة الحجم.​