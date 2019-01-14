غدا.. 500 طبيب مصري يطلقون الدورة الثالثة لمؤتمر الآشعة التداخلية

كتب- يوسف عفيفي:

يشارك أكثر من 500 طبيب مصري في مؤتمر للآشعة التداخلية، تحت شعار "مؤتمر كل أطباء مصر" بحضور عدد من رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى أطباء متخصصين في الآشعة التداخلية من مختلف أنحاء العالم، غدًا الثلاثاء.

يأتي المؤتمر انطلاقًا من دعم الدولة للأفكار الشبابية، وبغرض الإطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في العالم في مجال الآشعة التداخلية وباقي فروع العلوم الطبية ذات العلاقة بهذا المجال، حيث يعتبر مجال الآشعة التداخلية هو أقرب المجالات الطبية بجبهات التقدم التكنولوجي في النانو والميكروتكنولوجي بالإضافة إلى فروع تكنولوجيا المعلومات والآشعة المتقدمة بما في ذلك الربوبوتات الشديدة الصغر والدقة.

سيقوم بتعليم وتدريب حضور المؤتمر حوالي 130 محاضرًا وأستاذًا وعالمًا في جميع الفروع الطبية والتكنولوجيا الطبية لعرض آخر نتائج أبحاثهم الطبية والعلمية.​