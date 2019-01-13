انطلاق معرض "تجربة عابرة" بمشاركة مصممين دنماركيين- صور

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كتب- محمد عاطف:

انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات معرض "تجربة تصميم عابرة"، الذي ينظمه المعهد الدنماركي المصري للحوار بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في كوبنهاجن، بالمعادي.

يعرض المعرض المنتجات النهائية لمشروع ممتد في مجال صناعة الأثاث وتصميم المنسوجات، والذي يدمج بين التصميم الدنماركي وثقافة الإنتاج المصري.

وشارك المصممون الدنماركيون من الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، مع مصممين مصريين في رحلة لاستكشاف الإمكانيات المتاحة والتحديات في هذا المجال في مصر، وكانت النتيجة نماذج مختلفة مستوحاة من الأثاث المصري القديم ومن الطبيعة، حيث أن جميع المنتجات المعروضة تتبع معايير التصميم عالي الجودة.

يشار إلى أن المشروع من استضافة "بينوكيو" وبمشاركة " ذات" و"جريد" و"في الورشة"، وبحضور العديد من المصممين الدنماركيين والحرفيين المصريين، وعلى رأسهم مدير المعهد الدنماركي للحوار في القاهرة.