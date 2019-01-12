اليوم.. "خطة النواب" تناقش الحساب الختامي لموازنة 2017/2018

القاهرة- مصراوي:

تناقش اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018.

كما تناقش اللجنة، الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للمساحة من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

من جهة أخرى، تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حول ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وكذلك الاستماع إلى ما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات القناة.