  • عاجل:"نشاط للرياح واضطراب ملاحة".. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    اليوم.. "خطة النواب" تناقش الحساب الختامي لموازنة 2017/2018

    02:01 ص السبت 12 يناير 2019
    اليوم.. "خطة النواب" تناقش الحساب الختامي لموازنة 2017/2018

    أرشيفية

    القاهرة- مصراوي:

    تناقش اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018.

    كما تناقش اللجنة، الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للمساحة من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

    من جهة أخرى، تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حول ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وكذلك الاستماع إلى ما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات القناة.

    مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الموازنة العامة الهيئات الاقتصادية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان