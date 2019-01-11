محافظ الجيزة يعلن الاستعداد لتشغيل 27 حضانة بـ4 مستشفيات

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تُكثف من استعدادتها لاستقبال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي (100 مليون صحة)، والتي ستبدأ فاعليات المرحلة الثالثة منها بمحافظة الجيزة مطلع مارس.



وأضاف محافظ الجيزة في بيان اليوم، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا، وأنه تم مؤخرًا تشغيل 27 حضانة بـ4 مستشفيات على مستوى المحافظة.

وتتوزع الحضانات كالتالي: 5 حضانات بمستشفى أبو النمرس المركزي، و8 حضانات بمستشفى أم الأطباء، و12 حضانة بمستشفى مبارك المركزي وحضانتين بمستشفى بولاق الدكرور.

وأكد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في إطار دعم المحافظة لمنظومة الصحة والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار راشد إلى أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة قامت بتشغيل أقسام الرعاية المتوسطة بسعة 30 سرير بمستشفيات أبو النمرس، التحرير العام، الصف، مبارك المركزي، إضافةً إلى توزيع 14 جهاز تنفس صناعي على مستشفيات الصف، ومبارك المركزي، و6 أكتوبر؛ لتوفير العناية الطبية الجيدة للمرضى نظرًا لحاجة المستشفيات لتلك الأجهزة.

بدورها قالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، إنه تم إنشاء أقسام رعاية متوسطة بمستشفيات الوراق والشيخ زايد وأوسيم وأم المصريين.​