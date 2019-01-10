نائب وزير الإسكان: إعلان وحدات سكنية جميع الشرائح في العلمين الجديدة قريبًا

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أحمد النجار:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن سياسة وزارة الإسكان سابقة وناجحة، موضحا أن النجاح تمثل في عدم ظهور أي مناطق عشوائية جديدة.

وأضاف عباس، خلال كلمته، الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر العقارات الدولي بالقاهرة، أن القطاع العقاري يجر 90 صناعة أخرى، وحرك صناعات كثيرة ووظف أيدٍ عاملة كثيرة.

واستعرض عباس، التطوير العقاري الذي تنتهجه وزارة الإسكان، قائلا: "لدينا مشروع كبير كالعاصمة الإدارية تجاوزنا نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية 50%، والمرافق 70%، وينتهي بنهاية العام المالي".

وتحدث عن إنجاز الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن العمل في المرحلة الأولى على 10 آلاف، ومن المقرر في الصيف القادم الوصول إلى 20 دور في أعمال أبراج العلمين، مؤكدا أنه قريبا إعلان وحدات سكنية لجميع الشرائح، في مدينة العلمين الجديدة.