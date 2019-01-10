أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

اليوم.. "الثقافة" تعلن تفاصيل اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

06:41 ص الخميس 10 يناير 2019
اليوم.. "الثقافة" تعلن تفاصيل اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

كتب - محمد عاطف:

تعقد وزارة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس في مركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل اليوبيل الذهبى (الدورة الـ 50) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يحضر المؤتمر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (ضيف شرف المعرض لهذا العام).

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 23 يناير الجاري، ويستمر إلى 5 فبراير المقبل. وتم اختيار جامعة الدول العربية ضيف شرف المعرض بمناسبة دورته الذهبية، كما تم اختيار شخصيتي الدورة وهما الدكتورة سهير القلماوى والدكتور ثروت عكاشة.​

إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوبيل الذهبي هيثم الحاج
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان