اليوم.. "الثقافة" تعلن تفاصيل اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب - محمد عاطف:

تعقد وزارة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس في مركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل اليوبيل الذهبى (الدورة الـ 50) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يحضر المؤتمر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (ضيف شرف المعرض لهذا العام).

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 23 يناير الجاري، ويستمر إلى 5 فبراير المقبل. وتم اختيار جامعة الدول العربية ضيف شرف المعرض بمناسبة دورته الذهبية، كما تم اختيار شخصيتي الدورة وهما الدكتورة سهير القلماوى والدكتور ثروت عكاشة.​