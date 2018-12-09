غدا.. هيئة كبار العلماء تعقد الملتقى الأول لها برعاية شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سلسلة ندوات علمية تحت عنوان "ملتقى هيئة كبار العلماء" لمناقشة أهم القضايا التي تهم المجتمع، في الثانية والنصف ظهر غد الاثنين، بقاعة الإمام محمد عبده بفرع الجامعة بالدراسة.

ويعقد اللقاء الأول بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير"، ويحاضر فيه الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، والدكتور عبدالهادي زارع المشرف على لجنة الفتوى بالأزهر، بحضور نخبة من العلماء والمثقفين، بقاعة الإمام محمد عبده، - بفرع جامعة الأزهر بالدراسة، في الثانية والنصف ظهرا.

ويعقد الملتقى بشكل دوري يهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين، وسيتم الإجابة فيه عن أسئلتهم وما يدور بأذهانهم فيما يتعلق بموضوع الندوة من بيان الوجه الصحيح للإسلام، وتوضيح أحكام الشريعة السمحة، وإخراج الناس -وبخاصة الشباب- من الحيرة التي توقعهم فيها الفتاوى غير المنضبطة التي يصدرها البعض.