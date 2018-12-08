وزير التموين: طرح شركتي "قها وإدفينا" لإدارة القطاع الخاص

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- محمد حسام الدين:‎

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح شركتي قها وادفينا لإدارة القطاع الخاص.

ولفت المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح فعاليات معرض فوود أفريقا السبت بمركز القاهرة للمؤتمرات، إلى أن هناك أولوية لتطوير شركتي قها وادفينا وأنه ليس هناك مانع من طرحهم للمشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح وزير التموين، أن الشركتين بحاجة لتطوير، وبناء عليه يتم حاليا وضع خطة لتطويرها، على أن يتم عرض الخطة على مجلس الوزراء.

وأكد أنه لن يتم عمل شيء إلا بتخطيط زمني للوصول لنتائج محددة.

وأشار الوزير، إلى أن ما حدث في الشركتين هو تطوير جزئي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.​