تعاون بين مصر والسعودية والإمارات لبناء أكبر مكتبة رقمية معرفية في العالم

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم ، إنه خلال فعاليات قمة المعرفة 2018، المنعقدة بمدينة دبي تخت عنوان: "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة"، أعلنت كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن تحالفهم لبناء أكبر مكتبة رقمية معرفية في العالم.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذه المكتبة تتضمن إطلاق منصة إلكترونية رقمية لتربط بنك المعرفة المصري، ومكتبة دبي الرقمية، والمكتبة الرقمية السعودية؛ بهدف إتاحة الخدمات المعلوماتية لخدمة الطلاب والباحثين وإتاحة المصادر المعلوماتية، موضحًا أن تأسيس اتحاد عربي للمكتبات الرقمية هو تحقيق حلم طال انتظاره فى العالم العربى؛ لرفع مستوى المحتوى العربي الرقمي، وسيتيح كذلك مصادر بنك المعرفة المصري للجميع فى كل مكان.

وأكد شوقى أن التعاون المرتقب يتضمن بحث سبل الاشتراك في نظام التعليم المصري الجديد بين الدول الثلاث.

جدير بالذكر أن قمة المعرفة 2018 تجمع أكثر من (100) متحدث رفيع المستوى من الخبراء وصناع القرار والمعنيين من شتى أرجاء العالم في أكثر من (45) جلسة حوارية، تتطرق إلى مواضيع متنوعة مرتبطة بالشباب والاقتصاد المعرفي وطرق تحويل المجتمعات من مستهلكة إلى منتجة للمعرفة.