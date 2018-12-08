اليوم.. ملتقى توظيفي لـ"مستقبل وطن" في الجيزة

القاهرة- مصراوي:

يعقد حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، الملتقى التوظيفي للشباب من الجنسين تحت عنوان "نعم للعمل لا للبطالة" بمقر نادي الجيزة أول بشارع البحر الأعظم، الساعة العاشرة صباحًا بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ومحافظة الجيزة وشركات القطاع الخاص.

وأوضح أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، اهتمام الحزب بحل أزمة البطالة خلال الفترة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع لتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم عدد كبير من الملتقيات الوظيفية بكل مراكز ومدن الجيزة خلال الفترة المقبلة بالتواصل والتنسيق الفعال مع عدد من الشركات الخاصة والاستثمارية.

ووجه أمين عام الحزب بالجيزة، المهندس علاء والي، الدعوة للشباب وحثهم على العمل والفكر المتجدد والابتكار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتكاتف من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.

وطالب أمين الحزب بالجيزة، جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتوسع والانتشار وتوعية الشباب من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تعريفية بالجهاز وتمويله لمشروعات الشباب بفائدة قليلة في الجامعات والمعاهد بالإضافة لمراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.