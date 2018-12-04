أباظة: زيارة مرتقبة لـ"الشيوخ السعودي" توطيدًا للعلاقات البرلمانية

كتب - أحمد علي:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد خلال الفترة المقبلة لزيارة مجلس الشيوخ السعودى لتوطيد العلاقات القوية بين البلدين.

وأكد أباظة، في تصريح صحفى اليوم، أن الجمعية البرلمانية المصرية السعودية، عقدت عدة اجتماعات متواصلة في القاهرة، خلال اليومين الماضيين، ركزت خلالها على توحيد الجهود، للدفاع عن القضايا العربية.

وأشار أباظة، إلى أن السفير السعودى بالقاهرة وجه الدعوة لعدد من أعضاء لجنة الشئون العربية برئاسة النائب أحمد رسلان، لحضور مأدبة عشاء، بحضور وفد مجلس الشيوخ السعودى لافتا إلى أنه تم خلالها مناقشة العديد من القضايا المهمة.​