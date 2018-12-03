وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي في 317 قرية

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا صباح اليوم الاثنين، مع الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق للصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

وتناول الاجتماع دعم الخدمات الأساسية في قرى جميع المحافظات خاصة خدمات الصرف الصحي لدورها الهام في تحسين جودة الحياه والصحة العامة لأهل القرى.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية في القرى المصرية وسيتم البدء بعدد 317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه كمرحلة أولى، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إدارة حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على أن تتولى الجمعيات الأهلية عملية تجميع المساهمات الشعبية في حساب يخصص لهذا الغرض.

وتابع الوزير: يتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كجهة متخصصة، وسيتم البدء في هذا المشروع لمحافظة بني سويف الأسبوع المقبل والتي جمعت مساهمات شعبية لهذا الغرض.