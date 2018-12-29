  • عاجل:مباشر.. ليفربول 5 - 1 آرسنال.. صلاح يسجل (اضغط للمتابعة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أتوبيس الهرم تركي آل الشيخ الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان محمد صلاح

    وزيرة الهجرة تكشف سبب وفاة شابين مصريين بالأردن

    08:01 م السبت 29 ديسمبر 2018
    وزيرة الهجرة تكشف سبب وفاة شابين مصريين بالأردن

    كتب - أسامة عبدالكريم:
    أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع مع السفارة المصرية لدى المملكة الأردنية حادث وفاة شابين مصريين في الأردن.

    وأعربت الوزيرة في بيان اليوم، عن خالص تعازيها لذوي الضحايا الذين عثرت الشرطة الأردنية على جثتيهما في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان.

    وقالت وزيرة الهجرة إن السفارة المصرية بالأردن تتابع الحادث عن كثب وتواصلت مع السلطات الأردنية وأوضحت أن وفاة الشابين نتجت عن دخان صادر من "حطب" التدفئة بمسكنهم.

    وأضافت الوزيرة أن السفارة المصرية تابعت أيضًا حالة شاب مصري ثالث كان برفقة الضحيتين، ولكن حالته الصحية شهدت تحسنًا وخرج من المستشفى الذي كان يتلقى به العلاج عقب الحادث، مشيرة إلى السفارة تسير في إجراءات شحن الجثمانين إلى مصر يوم الإثنين المقبل.

    وثمنت وزيرة الهجرة جهود السفارة المصرية والسفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، وذلك في التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة، وفي كل الخدمات المقدمة في سبيل رعاية المواطنين المصريين المقيمين بالأردن.

    وزيرة الهجرة نبيلة مكرم وفاة شاب الأردن

    الخبر التالى:

    نقيب الصحفيين: نستطيع الصمود أمام تحديات المهنة بتقديم الجديد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان