محافظ الجيزة يضبط سيارة "كارو" أثناء نبش صاحبها بصناديق القمامة بالدقي

كتب- إسلام ضيف:

ضبط اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أثناء جولته بحي الدقي صباح اليوم الجمعة، سيارة كارو يقوم صاحبها بالنبش في صناديق القمامة وتفريغ الأكياس المتواجدة بها على الأرض لاستخراج الأكياس والشنط البلاستيكية لتحقيق مكاسب مادية منها.

ووجه راشد، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضبط السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحبها لعدم تكرار المخالفة مجددًا.

كما وجه بتنظيم حملات بالتعاون بين هيئة النظافة والتجميل والأحياء وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة لضبط النباشين وفريزة القمامة ومواجهتهم بحزم لما تمثله تلك الظاهرة من تبديد للمجهودات التي تقوم بها المحافظة في رفع وجمع المخلفات وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية.

وطالب المحافظ، حي الدقي وهيئة النظافة بتطوير الساحات الخضراء أمام المتحف الزراعي بالكامل مع رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة ودهان البلدورات وترميم الأرصفة بالكامل.

فيما حرص المحافظ -خلال جولته- على للاستماع لشكوى أحد المواطنين فيما يتعلق بوجود مقهى يتعدى على حرم الطريق بشارع نادي الصيد محدثًا ضوضاء خاصةً في الفترة المسائية، وبناءً عليه توجه راشد إلى المنطقة - محل الشكوى، موجهًا بغلق المقهى وعدم السماح بتكرار المخالفة.