وزير الخارجية يعرب عن تقديره للدور "المحوري" الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة

القاهرة – مصراوي:

أعرب وزير الخارجية، سامح شكري، عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة بكل حيادية وتجرد، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير سامح شكري، اليوم الثلاثاء، المستشار حسين حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ - المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - بأن اللقاء يأتي في ضوء حرص الجانبين على التشاور المستمر ، وتعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة ، تحقيقاً للصالح العام.

ونوه الوزير بحرص وزارة الخارجية على التواصل الدائم مع الهيئة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقام المستشار حسين حمزة، في ختام اللقاء بتسليم الوزير شكري درعاً تكريماً له، وتقديرا للتعاون "المثمر" بين الجانبين.

وقد رافق رئيس هيئة قضايا الدولة - خلال اللقاء، كل من : المستشار محمد عبد اللطيف ، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار بدري مجلي ، رئيس المكتب الفني، والمستشار يسري مدني ، الأمين العام المساعد للهيئة.