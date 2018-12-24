"المحافظين": قانون العمل الجديد به تناقضات.. وأرسلنا 25 ملاحظة للوزارة

كتب- محمد نصار:

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، خلال ندوة مناقشة قانون العمل الجديد، إنه من منطلق مسئوليتهم السياسية كحزب وهي الحفاظ على الأمن القومي لمصر وبناء اقتصاد قوي منافس للأسواق العالمية ومسئوليتهم الاجتماعية تجاه السواد الأعظم من عمال مصر في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والتي تُقدر بحوالي 24 مليون عامل استوجب مناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأضاف: "وجدنا فى القانون كثير من المواد تتناقض بعضها البعض والبعض الآخر يحتمل التأويل، وهناك مواد بها عوار دستورية وعدم مشروعية تصطدم بالقانون العام، لذا قمنا بمناقشة تلك المواد مع ممثل وزير القوى العاملة والهيئة البرلمانية للحزب وبعض نواب الحزب، وقمنا بتقديم الملاحظات النقدية لمشروع القانون على 25 مادة إلى مستشار وزير القوى العاملة للشئون القانونية ونواب البرلمان الحاضرين".

واستكمل: "هذه المواد تنتقص من حقوق العمال، وبعض المواد الآخرى تؤدي إلى زيادة جمع الأموال من أصحاب الأعمال دون تقديم خدمة حقيقية ينتفع بها العمل والعمال".

وطالب "خليفة"، رئيس لجنة القوى العاملة التريث فى إرسال القانون إلى اللجنة العامة للتصويت عليه وإعادته إلى وزارة القوى العاملة لإعادة الحوار المجتمعى عليه وتنقية بعض المواد من العوار الدستوري والاصطدام بالقانون المدني.