"الأرصاد" عن طقس الثلاثاء: شبورة وسحب والقاهرة 20

القاهرة- أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 20

شبين الكوم 13 20

طنطا 13 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 20

مطروح 14 20

السلوم 10 20

سيوة 08 21

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 09 21

السويس 10 21

العريش 10 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 22

نخل 04 18

نويبع 15 23

طابا 14 22

كاترين 03 20

الطور 11 22

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 15 24

مرسى علم 15 24

الفيوم 12 21

بنى سويف 11 21

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 09 22

الأقصر 09 22

أسوان 11 24

أبوسمبل 11 22

الوادى الجديد 12 23

شلاتين 18 26

ابو رماد 19 25

راس حدربة 20 24

حلايب 19 24 ​