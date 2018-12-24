شديد البرودة ونشاط للرياح.. "الأرصاد": الصغرى في القاهرة 12

القاهرة - (مصراوي):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 12 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 20

مطروح 11 20

السلوم 10 19

سيوة 08 21

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 10 21

السويس 11 20

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 11 22

نخل 04 17

نويبع 16 23

طابا 14 22

كاترين 03 17

الطور 11 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 09 23

الأقصر 09 23

أسوان 11 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 18 25

أبو رماد 19 24

راس حدربة 20 23

حلايب 19 24