"عبدالغفار" يدعو أتيليه مسرح فنون جميلة حلوان لتقديم عروض بجامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أبدى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، سعادته بعرض "أتيليه" مسرح كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان الذين قدموا عرضا يشرح حياة الطلاب داخل كلية الفنون الجميلة خلال الاحتفال بمرور 110 أعوام على تأسيس الكلية اليوم الأحد، "لم أر هذا المستوى لطلاب إحدى الجامعات الحكومية من قبل".

ودعا عبدالغفار في كلمته بالحفل عقب انتهاء العرض، الفريق الطلابي بتقديم تلك العروض على مسرح قبة جامعة القاهرة.

وأضاف: "أنا قلت مسرح جامعة القاهرة لما له من تاريخ طويل، اشتغلوا وخدوا وقتكم واختاروا الميعاد المناسب خلال شهر أو أكثر لتعملوا العرض على مسرح قبة جامعة القاهرة والتكاليف هنتصرف فيها ونعمل يوم إبداعى كبير للغاية من مسرح وغناء وغيره".