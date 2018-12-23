وزير التنمية المحلية: نسير بخطى ثابتة نحو المكانة التي تستحقها مصر

وزير الأوقاف: مسابقة إيفاد الأئمة للخارج تقدم لها ٨ آلاف نجح منهم ١٨

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد بحضور اللواء محمود الغضبان، محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورحب الغضبان، بوزير التنمية المحلية، موجهًا الشكر إلى فدائيي بورسعيد وشعبها العظيم من أجل أن يعرف العالم كله قيمة هذا الشعب.

وقال محافظ بورسعيد، إن الرئيس السيسي اختار أن تكون بورسعيد قاطرة للتنمية، وإن المصريين جميعًا سينعمون قريبًا بنتائج التنمية في بورسعيد منها حقل ظهر في غرب بورسعيد، والصناعات العملاقة في جنوب بورسعيد، والمصانع التي وزع الرئيس عقود تماسكها على شباب مصر.

وأكد المحافظ، أنه بنهاية 2019 ستكون بورسعيد المدينة الرقمية الأولى في مصر وسيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي فيها.

وهنأ اللواء محمود شعراوي، الشعب البورسعيدي بمرور 62 عامًا على احتفاله بالنصر.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه بعيدا عن الأرقام، فإن صمود الشعب البورسعيدي بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة: الاحتفال اليوم هو إعادة التفاف حول القيادة.

وتابع الوزير: هذه الروح تراجعت في فترة ما للأسف، وبورسعيد رمز الانتصار وقاطرة التنمية، وهو الواقع الملموس اليوم.

وأشاد بسوق السمك في بورسعيد، مطالبًا جميع المحافظين بالاحتذاء به، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو المكانة التي تستحقها مصر.

كما أشاد شعراوي، بدور المرأة البورسعيدية التي حرصت على المشاركة بأكفالها في الاحتفالات.

وخلال الاحتفال تم تكريم كل من اللواء أركان حرب شريف العرايسي، قائد الفرقة 18، والعميد محمد دغيدي، قائد الفرقة 18.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة افتتاح عدد من المشروعات الجديدة على أرض محافظة بورسعيد، ومنها متحف النصر ومشروع 44 عمارة بديل العشوائيات لعزبة هاجوج والإصلاح والجناين.