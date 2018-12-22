بكل اللغات.. "الصوت والضوء" تحتفل بتعامد الشمس على معبد الكرنك

كتب ـ يوسف عفيفي:

احتفلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس القداس بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر، حيث تجمعت الوفود المصرية والعربية والأجنبية أمام معبد الكرنك لمشاهدة الظاهرة الفرعونية الفريدة، بمشاركة أكبر الفرق الشعبية الفلكلورية المصرية.

وكان في استقبالهم أحمد عبد الغفور رئيس قطاع مناطق الصوت والضوء نيابة عن سامح سعد رئيس الصوت والضوء، حيث يأتي هذا الاحتفال ضمن احتفالات الصوت والضوء بكل الظواهر الفلكية الفرعونية.

وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، في بيان، إنه بالتعاون مع محافظة الاقصر، أقامت الشركة احتفاليه كبيرة بهذا الحدث العالمي والتاريخى الفريد بحضور شخصيات عامة في المجال السياحي والثقافى، موضحا أنه

وبدأ الاحتفال بهذا الحدث العالمي مؤخرا، عندما لاحظ أحد الخفراء عام 2005 بمعبد الكرنك تعامد الشمس على محور المعبد بمجرد شروقها وارتفاعها فى مركز البوابة الشرقية للمعبد والتى تقع في خط واحد مع البوابة الغربية حيث أضاءت تمثال الإله أمون وزوجته وكذلك معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري وذلك لأنه مبنى على نفس المحور مع معبد الكرنك وهذا يعتبر إعجاز في حد ذاته.

وأضاف سعد، في بيان، اليوم السبت، أن الاحتفالية تضمنت مقاطع من عرض الصوت والضوء بكل اللغات بحضور وفود أجنبية متعددة الجنسيات في استغلال مثل هذه الأحداث ضرورة ملحة من أجل المزيد من السياح ونشر حضارة أبهرت العالم بعظمتها واكتشافتها.

يذكر أن تتعامد الشمس بالتحديد فى ٢٢ ديسمبر من كل عام حيث يوافق يوم التحول الشمسي الشتوي والذي يكون من حيث الطول أقصر يوم فى السنة وتكون الشمس أثناء الشروق أقل ارتفاع من أي يوم آخر علة مدار السنة.