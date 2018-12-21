نقيب الصحفيين: ما حدث بنقابة الصيادلة "بلطجة".. ولا تصالح قبل محاسبة الجناة

كتب- حسن مرسي:

وصف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الاعتداء على عدد من الصحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة الأسبوع الماضي بـ"البلطجة"، مؤكدًا أنه لا تصالح مع نقابة الصيادلة قبل محاسبة الجناة الذين ارتكبوا حادث الاعتداء، والمحرضين عليه.

وقال "سلامة" خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، اليوم، إن مجلس النقابة قرر بشكل جماعي مقاطعة تغطية انتخابات الصيادلة وعدم نشر أي أخبار تتعلق بها لحين معاقبة المخطئ في واقعة الاعتداء على الصحفيين.



وأضاف: "الصحفيون لم يذهبوا لنقابة الصيادلة لدعم مرشح بعينه، ووجودهم طبيعي لتغطية الانتخابات، ولا يوجد أي مبرر للاعتداء عليهم".