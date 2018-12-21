وزيرة الاستثمار: مشروع "306" رسالة واضحة لدعم الشباب

كتب- إسلام ضيف:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، إن إقامة مشروعات خدمية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب من أوليات الصندوق باعتباره هدفًا اقتصادياً قومياً للقضاء على البطالة.

وأشارت نصر - خلال افتتاح موقع "شارع 306" بمنطقة ألماظة، والذي يتضمن تجميع مشروعات الشباب ورواد الأعمال ووحدات وعربات الطعام المتنقلة، اليوم الجمعة - إلى أن هذا المشروع هو بداية لتطبيق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي يعد رسالة واضحة لمساندة الشباب كما أنه داعم للمستثمر الصغير.