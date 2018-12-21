"مدبولي" يتابع جهود إزالة القمامة ورصف الطرق ومواجهة البناء العشوائي

كتب - محمد غايات:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تناول جهود المحافظات بشأن الموقف التنفيذي، في مجال منظومة النظافة وجمع القمامة، ورصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

وفيما يخصُ منظومة النظافة، أشار التقرير إلى أنه تم رفع كميات ضخمة من التراكمات القديمة من الشوارع بمقدار 1.758.501 طن، إلى جانب رفع المخلفات بنحو 3.043.877 طن، كما تم توفير 5834 حاوية، ورفع كفاءة 554 معدة واثنين من المحطات الوسيطة، ومصنع لتدوير القمامة، كما تم غلق 22 مقلبا عشوائيا.

وأضاف وزير التنمية المحلية في تقريره أنه فيما يخص النظافة بالعاصمة، فقد تم تكليف هيئة نظافة وتجميل القاهرة بإدارة المنظومة، حيث يتولى الجمع السكني متعهدو جمع القمامة ونقل المخلفات إلى محطة مناولة البساتين، ثم إلى مجمع الفرز والتدوير والمدفن الصحي جنوب مدينة 15 مايو، وتقوم شركة متخصصة بإعادة التدوير لإنتاج السماد العضوي والدفن الصحي، وتقوم الهيئة بمعرفتها من خلال معداتها وعمالها بأعمال نظافة الشوارع والميادين، كما تم إنشاء نظام متابعة ميدانية إلكترونية لتلك المنظومة.

وفيما يخص رصف الشوارع وإنارتها، أشار التقرير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية رصف طرق بأطوال 102.552 كم، بتكلفة 57.481 مليون جنيه، إلى جانب صيانة طرق بأطوال 28.65 كم، بتكلفة 9.264 مليون جنيه، كما تم صيانة بردورات بطول 33.79 كم، بتكلفة 1.021 مليون جنيه، وتم أيضاً صيانة كباري وأنفاق بتكلفة 30 مليون جنيه، كما تم تركيب 2434 عمود إنارة و20384 كشاف، وصيانة 8964 عمود، وتركيب 9 محولات كهرباء.

وفيما يخص ظاهرة البناء العشوائي، أكد وزير التنمية المحلية، خلال التقرير، التعامل بكل حسمٍ وجديةٍ من خلال وحدات التدخل السريع، مع ظواهر البناء العشوائي والتعدي على أراضي أملاك الدولة الخاصة والعامة، وتفويض رؤساء الأحياء تحت الاشراف المباشر لنواب المحافظ، في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإصدار القرارت اللازمة لذلك.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى أنه تم تنفيذ 11944 قرار إزالة، وتم تحرير 4934 محضر إشغال، وتم إزالة 74 سورا و77 مطبا، كما تم استرداد مساحة 590444 م2، ومساحة 28538 فدانا، و127 قيراط و71 سهما، وتم إزالة 2221 حالة إشغال، بالإضافة إلى ذلك فقد اسفرت الجهود عن إزالة 620 دورا بعقارات مخالفة، وتم أيضاً إزالة 169 عقارا مخالفا.

كما أكد المستشار نادر سعد استكمال المحافظات في تنفيذ التكليفات الخاصة بمتابعة سلامة تشغيل مختلف المنشآت الخدمية، وبخاصة المستشفيات، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير 2663 وحدة خدمية، وقد بلغ عدد الوحدات المتوافر بها معدات السلامة 4416 وحدة.

وأشار إلى أنه يتمُ اتخاذ كافة الاجراءات نحو توفير الجهود والطاقات لضمان سلامة منظومة المنشآت الخدمية، من خلال المتابعة المستمرة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يحقق التأكد من سلامة الأجهزة الحيوية، ومراقبة مستوى الأداء وجودة الخدمات بتلك المنشآت، لا سيما الاقسام الخاصة بالمستشفيات مثل وحدات الغسيل الكلوي، والحضانات وغرف العناية المركزة، وكذلك التأكد بصفة مستمرة من وصول كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي للمنشآت الخدمية.