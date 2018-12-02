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المفتي يشدد على ضرورة التصدي لقضية الزيادة السكانية

02:24 م الأحد 02 ديسمبر 2018
المفتي يشدد على ضرورة التصدي لقضية الزيادة السكانية

الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية

القاهرة - أ ش أ:

شدد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، على ضرورة التصدي لقضية الزيادة السكانية خاصة وأنها أصبحت تتعلق بالأمن القومي، ما يتطلب تضافر كافة الجهود على مستوى مؤسسات الدولة، مشيدًا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع "2 كفاية".

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد؛ للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، بحضور كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن التصدي لهذه القضية يعد في إطار الواجب خاصة لما لها من أبعاد مؤثرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية، مشددًا على أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين حيث إنه مرحلة تأتي قبل وجود جنين.

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شوقي علام الزيادة السكانية الأمن القومي وزارة التضامن الاجتماعي هالة السعيد

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