حدث ليلًا| القوات المسلحة خافت على مصر في 30 يونيو.. "خاشقجي قتل في 7 دقائق ونصف"

القاهرة- مصراوي:

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، يرصدها مصراوي.

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