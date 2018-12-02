افتتاح معرض 4 فنانين تشكيليين بالأوبرا.. غدًا

كتب- محمد عاطف:

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، مساء غد الإثنين، معرضًا بعنوان (أربع محطات) بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، حيث يستمر حتى 10 ديسمبر الجاري.

ويضم المعرض، نحو ٤٠ عمل فنى من أروع ما أبدع أربع فنانين جمعهم عشق الفن وهم: الفنانة مها صفى الدين، الفنانة إيمان الباز، الفنان وجيه يسي والفنان الدكتور عمرو سلامة.

تقدم الفنانة مها صفى الدين، لوحات تمثل المرأة المصرية مع الإهتمام بكل تفاصيلها وجمال التكوينات المحيطة بها. أما الفنانة إيمان الباز فتشارك بلوحات تعبر عن الطفولة وذكرياتها والتى تتميز بالبراءة والمرح والبهجة.

وفى المحطة الثالثة من المعرض للفنان وجيه يسي، فتأتى الألوان والإضاءة لتجسد بورتريهات ولقطات من الطبيعة لتعطى تأثيرا مليئ بالأشواق والراحة النفسبة .

أما المحطة الرابعة للفنان الدكتور عمرو سلامه فأعماله الجرافيك المتميزة بتقنية السلك سكرين ويغلب على أعماله اللونين الأبيض والأسود ويضيف أحيانا ورق الذهب على عناصر لوحاته .